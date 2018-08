Moderátorka Jasmina Alagič doplácí na vztah s Rytmusem: Musí snášet urážky a útoky!

Jasmina Alagič a Rytmus za svou lásku schytávají kritiku. Foto: Instagram J. Alagič

Jen, co se Patrik Rytmus Vrbovský (41) po rozchodu s Darou Rolins (45) veřejně vyznal z lásky ke krásné moderátorce Jasmině Alagič (29), spustila se na něj vlna kritiky. Místo toho, aby uklidnil rozvířené vody, ale ještě přilil olej do ohně a závistivé hatery začal provokovat zamilovanými selfíčky a vzkazy. Mnohem hůř však nese komentáře plné nenávisti jeho milovaná, která přiznala, že už situace přerostla únosnou mez.

Pod její fotkou na oficiálním profilu televize Markíza se totiž rozvinula tak bouřlivá diskuze plná urážek, že to moderátorku vůbec nenechalo chladnou. Útěchu pak hledala u fanoušků na svém Instagramu. „Víte nikdy jsem to tu s vámi neřešila, ale teď když už to v sobě mám srovnané a urážky mě nebolí tak jako kdysi, se chci zeptat, proč je tolik zla na sociálních sítích. Já jsem obrovský lidumil a v životě mám opravdu na lidi štěstí. Kamkoliv přijdu, tam narážím na usměvavé, laskavé lidi, ale tady je to úplně jinak,“ postěžovala si půvabná Slovenka.

Urážky se týkají nejen jejího vztahu se slavným raperem ale i vzhledu, který je podle nich vyumělkovaný. A to se křehké brunetky hluboce dotklo. „Neumím si představit v jakém stavu by moje „JÁ“ muselo být, abych kritizovala, urážela, hodnotila kohokoliv jiného tímto způsobem. Co je dobré, co je zlé, co je pěkné a co je škaredé. Kdo o tom rozhoduje?“ rozohnila se moderátorka.

Přes neustálé shazování jí však sebevědomí nekleslo a sama se sebou je i nadále spokojená. „Svůj život a všechno v něm bych nikdy neměnila a prosím Boha, aby všechno zůstalo tak co nejdéle,“ dodala. ■