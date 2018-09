Divoška z Primy se předváděla na mole: Tahle kočka může být inspirací i pro dívky, které nemají míry modelky

Andrea Košťálová se objevila poprvé v roli modelky. Herminapress

Na akci měly dokonce dvě ženy svou premiéru. Jednou z nich byla herečka a zpěvačka Mariana Prachařová a druhou kráskou nepolíbenou tímto prostředím byla moderátorka Andrea Košťálová.

„Byla jsem trošku nervózní. Nakonec jsem byla moc ráda, že jsem mohla jít po improvizovaném mole v teniskách a nedostala jsem podpatky. To bych určitě upadla,” nechala se slyšet Mariana.

„Lehká nervozita byla, ale s holkami jsme si udělaly v backstage tak příjemnou rodinnou atmosféru, že rychle ustupovala. Přede mnou šla navíc Monča Leová, která mě uklidnila tím, že žádné rady od ní jakožto modelky rozhodně nepotřebuji. A žádný pád ani škobrtnutí nenastaly, takže za mě spokojenost,” říká Košťálová.

Moderátorce pořadu Divošky, která je zároveň reportérkou Top Staru, bylo nakonec líto, že všechno proběhlo tak rychle.

„Nakonec mi bylo vlastně líto, že jsme předváděly jen jeden model, a že to tak rychle uteklo. Modelka ze mě už asi nebude, ale byla to super zkušenost a bavilo mě to, takže bych si příště klidně pro srandu zahrála na modelku zas,” směje se Andrea Košťálová. ■