Tohle jsou teď nejdůležitější muži jejího života: Lucku Vondráčkovou drží po rozchodu nad vodou její dva synové

Lucie Vondráčková se syny Matyášem a Adamem Foto: archiv TopStar

"V mém pohledu na to jestli děti ukazovat, se nic nezměnilo. Teď je to výjimka, protože jsme fotili obálku časopisu Maminka. Je to pro nás svátek a bude hezké mít takové fotky na památku," vysvětlila Lucka s tím, že kluci z focení byli nadšení o dost méně než ona. Tedy hlavně Matyáš.

"Adama to baví, protože jemu se líbí, když se na to pak může podívat a jede mu v hlavičce, že před chvílí něco dělal a teď je to zaznamenané," svěřila zpěvačka.

Kluci jsou neposední rošťáci, takže dá zabrat je zvládnout. "Prostě musím jako každá máma. Ale spíš obdivuju ty maminky, co mají tři syny. Myslím, že dva jsou proti třem nic," smála se Lucka, která razí ve výchově hlavně trpělivý přístup. "Většinou jsem klidná, a když už je toho moc, sami to poznají a vědí, že je zle a maminka by se mohla zlobit. Řeknu jim, že voda jde nahoru, to znamená, že trpělivost by už mohla přetéct," vysvětlila.

Pokud jde o jazyky, Lucie na syny mluví česky i anglicky, oba jí tak také odpovídají. "Tady určitě převažuje čeština, když jsem v Čechách, beru to jako skvělou příležitost, aby češtinu dostali do krve, to je pro nás důležité," upřesnila zpěvačka v rozhovoru pro TopStar.

Pokud jde o rozchod s manželem, víc už ho Lucie komentovat nechce. "My se s Tomášem domluvili, že už nebudeme o ničem mluvit," krčila rameny Vondráčková, která se po natočení poslední písničky Růže, která bude součástí stejnojmenné desky, která vyjde v polovině října, chystá k návratu do Kanady, kde začne starší Matyáš chodit do 1. třídy.

Pokud jde o práci, Lucie stihla ještě natočit letní komedii Léto s gentlemanem, dostává ale i další filmové nabídky. Na přelomu listopadu a prosince by měl do českých kin přijít snímek Perfect Kiss, který natočila v Kanadě. Tam má dotáčet i další romantickou komedii. ■