To už je pořádná provokace: Kamila Nývltová se v Egyptě vystavuje nahoře bez

Kamila Nývtlová se v Egyptě fotila nahoře bez. Foto: archiv K. Nývltové

Že odjela na každoroční dovolenou do Egypta s rodinou, už jsme informovali, a pár fotografií v plavkách publikovali. Nicméně před odletem domů se Kamila pustila do odvážnějšího focení a zařadila i snímky nahoře bez. To v muslimských zemích nevidí rádi.

Vedle sexy fotek v bikinách tak můžete v naší fotogalerii vidět i snímky jenom v kalhotkách, na jednom z nich je Kamila zezadu u moře, na druhém si zakrývá svá drobná ňadra pouze rukou. Tak snad nebude mít kvůli takovým fotkám problém, až se do Egypta vydá příště. ■