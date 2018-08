Chtěl Michal Štika jen naštvat manželku Moniku? Jeho mladší partnerka popřela těhotenství

Michal Štika lhal o miminku. Foto: Facebook M. Štiky

Znesvářený rodinný klan, který se před celým národem ztrapnil v reality show Štiky, se opět postaral o skandál. Za hvězdu byl tentokrát otloukánek Michal, který si za hysterku Moniku (46) našel atraktivní náhradnici a tvrdil, že s ní založil rodinu. Monika jim dokonce popřála hodně štěstí.

Štika se na Facebooku pochlubil zamilovanou fotkou s Bárou, kterou vzal na výlet do Rakouska. Na snímku by nebylo nic až tak zajímavého, pokud by se pod ním nerozpoutala diskuze. Když se jedna uživatelka sociální sítě zeptala, co je pravdy na tom mimču, Bára jí osobně odpověděla: „Nic.“

Na připomínku, proč se netváří šťastněji, když čeká miminko, reagovala: „Nečekáme.“ Michal tedy všem lhal, což u Štikových není vlastně nic neobvyklého. Bára se má ještě co učit. ■