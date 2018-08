Jágr promluvil o rozpadu manželství Vondráčkové a Plekance: Stále věří v usmíření

JaromírJágr by byl rád, kdyby to dal Tomáš Plekanec opět dohromady s Luckou Vondráčkovou. Profimedia.cz

„Mně se zdálo, že jako pár se k sobě Tomáš a Lucka Vondráčková hodí. Je to jejich rozhodnutí a věřím, že oba dva jsou rozumní. A nikdy nevíte, jak to dopadne. Přejme jim to nejlepší a možná se k sobě vrátí. Nebylo by to poprvé a ani naposledy,” vyjádřil se Jágr v rozhovoru pro deník Sport.

Právě díky Jágrovi se Plekanec a Vondráčková seznámili. Fenomenální hokejista ale popřel, že by měl na jejich sblížení přímou zásluhu. „Abych to upřesnil, tak já jsem je neseznámil. Seznámili se na akci Jágr teamu. To, že se to jmenuje Jagr team, a je tam jméno Jágr, neznamená, že jsem je dal dohromady já. Nepřivedl jsem Tomáše k Lucce a nedal jim ruce dohromady. Takhle to určitě nebylo. Ale pamatuji si na ten koncert, kdy Lucka zpívala a Tomáš seděl v první řadě,” smál se během interview Jágr.

Zatím ale bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by mezi Vondráčkovou a Plekancem mělo dojít k usmíření. Vše ukáže čas. ■