Robert De Niro šel do plavek: Takhle vypadá herec, který oslavil 75. narozeniny

Robert De Niro Profimedia.cz

Držitel dvou Oscarů za role ve filmech Kmotr II a Zuřící býk už dávno patří mezi hollywoodské legendy. Charisma neztrácí navzdory tomu, že se jeho postava dost zakulatila. Na pláži v Santa Monice se herec ukázal v plavkách. V jeho věku se už samozřejmě nedá očekávat, že bude plážovým playboyem. De Niro si navíc nechal narůst šedivý plnovous, takže vypadá jako Santa Claus.

Na pláži relaxoval společně se svou osudovou ženou Grace Hightower. Seznámili se již v roce 1987 a o deset let později měli svatbu. O dva roky později se jim narodil syn Elliot a přišel rozchod. Jejich manželství však nebylo nikdy rozvedeno a v roce 2004 symbolicky obnovili slib. Vypadá to, že jim to klape dodnes. ■