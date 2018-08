Těhotná Martina Gavriely přiznala tajemství, ze kterého mrazí! Loni v srpnu přišla v 6. měsíci o dítě

Martina Gavriely Michaela Feuereislová

Právě proto letos až do 7. měsíce těhotenství tajila. "Hodně jsme se báli. Dlouho. Nikomu bych nepřála prožívat to, co jsem si zažila loni, kdy mi dítě zemřelo. Už jsem se smířila s tím, že mít s Marcusem miminko nebudeme. Nikdy. A ono to přišlo, když to člověk nejméně čekal," řekla Super.cz Gavriely.

Moderátorka zatím neví, zda čekají holčičku, nebo chlapečka. Chtějí se s Marcusem nechat překvapit.

Z předchozího manželství má Martina dceru Jessicu a syna Antonia. ■