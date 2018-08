Už jí otrnulo: Marešová kvůli komplikované zlomenině stále jezdí na vozíčku, ale už plánuje jízdu na vodních lyžích

Monika je bojovnice. Foto: archiv M. Marešové

„Prázdniny jsou v plném proudu, kluci naštěstí nestrádají. Byli s Leošem v Chorvatsku, teď jsou na táboře. Mezitím vždycky pár dní se mnou, takže paráda,” libuje si Monika, která i přes hendikep může řídit auto. „Mám hole a půjčila jsem si i invalidní vozík. Tak mě mamča s kámoškou občas vyvezou někam na kafčo nebo na obídek,” říká.

Bývalá manželka známého českého moderátora Leoše Mareše (42) si na vodních lyžích způsobila zlomeninu nártních kůstek, rozdrtila si kloubní pouzdro a poškodila měkké tkáně. Dost nepříjemné zranění se ale prý dobře hojí. „Za tři týdny jdu na vyndání drátů. Pak mě čeká postupné zatěžování nohy a rehabilitace. Mám ale úžasného doktora, který se o mě skvěle stará,” uvádí s nadšením Marešová.

Moderátorka věří, že se dá plně dohromady a nebude mít žádná omezení. „Už teď se těším, že v zimě vyrazíme na lyže, i když zatím netuším, jestli to zvládnu. Ale jedeme až za půl roku, tak na tom budu makat. A taky se moc těším, že si příští rok stoupnu na vodní lyže. Ale nejsem si jistá, jestli budu závodit. Při tom se totiž musí riskovat, a to se asi budu bát. To ukáže čas,” říká odhodlaně Monika Marešová. ■