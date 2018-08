Jiří Pomeje poprvé promluvil o novém vztahu své ženy: Tohle Andree vzkázal!

Jiří Pomeje (archivní foto) Michaela Feuereislová

Nečekaně klidně, zprvu jistě rozjitřené emoce Pomeje uklidnil a uvedl: „Dovolím si na to reagovat jedinou věcí. Je to její život. Myslím si, že chytří a citliví lidi si k tomu, co mám za nemoc, udělají obrázek sami. Ona si rozhodla, že bude žít tak, jak žije. Přeju jí hodně štěstí,“ řekl Super.cz Jiří posmutněle.

V poslední době je jeho život jedna velká změna. Musel se poprat s rakovinou, poté mu kvůli alkoholu, jak Super.cz řekla jeho žena, krachlo manželství, následovalo stěhování, žádost o rozvod a teď zpráva, že Andrea už má jiného.

Sám však řekl, že chce minulost hodit za hlavu, i když snubní prstýnek zatím, na rozdíl od vlasů, nesundal. ■