Ve Fantomovi opery se omlazuje. Producent František Janeček si vybírá krásky pod dvacet

"Přípravy jedou dobře, protože většina herců, až na výjimky, se dobře připravila. I přes prázdniny tomu věnovali velké úsilí, a teď už se to jenom takzvaně ladí," řekl Super.cz. "Ono to ani nejde, aby přišli nepřipravení, protože zbytek kolektivu by je zaškrtil. Anebo bych to udělal já sám," smál se producent. "Ale není důvod, aby se mě ti, kteří jsou v kumštu poctiví, báli," dodal.

Do muzikálu vnesl i konkurenční prostředí, protože mezi nováčky se objevila i další představitelka hlavní ženské role Christine, teprve devatenáctiletá Kristina Růžičková. Mají se dosavadní stálice Monika Sommerová a Michaela Gemrotová bát o svoje posty?

"Myslím, že je velice talentovaná. Zatím byla postavena do role understudy, tedy náhradnice, ale uvidíme. Podle mě má dobře nakročeno, protože je velmi pilná a velmi svědomitá a pokud jde o přípravu, je na ní vidět skutečně velká cílevědomost. A pokud jde o Moniku a Míšu, tak to víte, v kumštu je vždycky trochu napětí, co se týče konkurence," krčil rameny Janeček, který po Natálii Grossové, která ztvární roli Meg, opět omladil soubor.

"Když vidím talent a cítím, že je tam nějaký potenciál, tak rád dám příležitost. Ono těch talentů není mnoho a nevyskytují se na každém rohu. Když se vyskytne a ještě vidím, že to má tah na bránu a ten dotyčný nebo dotyčná se snaží, tak jsem tomu rád a dávám příležitost, aby se mohli předvést," uzavřel. ■