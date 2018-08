Sestřenice Whitney Houston zavzpomínala na Arethu Franklin (✝76): Svou kamarádku připomene v Praze

Dionne Warwick vzdá hold Arethě Franklin. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jedna ze zásadních ikon populární hudby, která svou muzikou ovlivnila celé generace, míří do Prahy. Již jsme vás informovali o tom, že Dionne Warwick vůbec poprvé vystoupí v České republice . Během svého pražského koncertu držitelka 5 cen Grammy hodlá zavzpomínat na svou kamarádku a kolegyni Arethu Franklin, která ve čtvrtek odešla do hudebního nebe.

„Náš nebeský otec povolal jeden z nejlepších hlasů do svého nebeského sboru," uvedla zpěvačka po odchodu Arethy Franklin.

Obě hudební legendy patří k vokálním virtuoskám a nejúspěšnějším postavám hudby 60. a 70. let. Obě dámy spojuje především Whitney Houston (✝48). Aretha Franklin byla její kmotrou a Dionne Warwick její sestřenicí. V hudbě je pak nejznámější spojitost ve skladbě I Say a Little Prayer, kterou původně v roce 1966 nazpívala Dionne Warwick a o dva roky později ji do hitparád vrátila verze Arethy Franklin.

Poprvé společně si píseň, v Česku známou jako Proč mě nikdo nemá rád, obě divy zazpívaly v roce 1981 v televizní show Solid Gold. Právě tímto hitem legendární Dionne Warwick svou kolegyni v Praze připomene. „Koncert je součástí evropského turné, na němž Dionne Warwick vystoupí v Curychu, Londýně, Hamburku nebo u nás v Praze,“ uvedl Patrik Jedlička z pořadatelské agentury.

Zpěvačka v Praze zazpívá se svojí doprovodnou skupinou, se synem Davidem Elliottem a vnučkou, zpěvačkou Cheyenne Elliott, folk-rockovým zpěvákem Jonem Allenem nebo se slovenským hudebníkem Eugenem Botosem. ■