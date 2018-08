Má rodit každým dnem, ale nešetří se! Míša Tomešová ve 40. týdnu těhotenství divoce poskakuje na jevišti

Míša Tomešová zkouší i v pokročilém stupni těhotenství. Video: Instagram

"40. týden těhotná, mám rodit. Cítím se skvěle. Minule jsem odpočítávala dny a teď žiju přítomnem a musím říct, že to je pro mě mnohem lepší, než čekat na to, co přijde, a zbytečně se stresovat. Vím, že to může být pro některé extrém, ale já jsem prostě taková. Především bychom měly při těšení na mimino poslouchat svá těla, neomezovat se a dělat stále to, co nás baví. Tak já dělám to, co mě hned po mateřství naplňuje úplně nejvíc. Divadlo," napsala k videu ze zkoušky Míša.

Míša stále netuší, co nosí pod srdcem. S manželem, muzikálovým zpěvákem Romanem Tomešem, se rozhodli, že se nechají překvapit. Už velmi brzy se tak dozví, zda syn Kristián dostane bratříčka, nebo sestřičku. ■