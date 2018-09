Hezounek z nové řady Tváře po boku známé blogerky: Tahle půvabná blondýnka bojovala s rakovinou krve

Vojta Drahokoupil s blogerkou Mínou Foto: archiv V. Drahokoupila

"Je to závěr jednoho mého stylu a image. Pak dojde ke změně. Bude to velký, máte se na co těšit," slibuje romantický idol náctiletých dívek.

Nováckou soutěž Vojta bere jako ideální moment pro změnu. "Ve Tváři rozhodně nechci vyfasovat žádný mladý holky jako je Ariana Grande! Zkoušel jsem chodit na podpatcích, ale neumím kroutit zadkem. Bude to masakr," směje se zpěvák, který ale tuší, že přesně tyto role vyfasuje.

Než začnou tréninky na soutěž, soustředí se hlavně na natáčení nového klipu. Jeho dosavadní písničky měly často tragický průběh – jeho přítelkyni přejelo auto, on se pokusil o sebevraždu…

"Ale všechno má mít happyend, takže i moje písničková trilogie. Je to o tom, že dva lidi žijí nějaký život, nejsou s ním spokojeni, ale pak se najdou a zbourají tu zeď, která je obklopuje," popisuje nový klip Vojta, který se tentokrát spojil s mladou hvězdou sociálních sítí Dominikou Elischerovou známou pod přezdívkou Mína. Blogerka už si zahrála v minulosti v seriálech Modrý kód nebo Ordinace v růžové zahradě.

Dominika je velmi populární blogerkou. Lidem se snaží předávat pozitivní energii, sama totiž moc dobře ví, jak je to důležité. "Měla jsem před lety rakovinu krve, ale už je to dlouho za mnou. Hlavní je, že jsem zdravá. Tím, že jsem si už jako maličká uvědomovala, že o život můžu přijít, vážím si mnohem více všech maličkostí," nechala se blogerka slyšet na natáčení Vojtova videoklipu. ■