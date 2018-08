Zemřela královna soulu Aretha Franklin, kterou obdivovaly celé generace

Aretha Franklin Profimedia.cz

„V jednom z nejtemnějších okamžiků našich životů nejsme schopni nalézt slova, která by vyjádřila bolest v našich srdcích. Ztratili jsme hlavu rodiny a její stavební kámen,“ zní v prohlášení rodiny. Zpěvačka skonala ve čtvrtek před desátou hodinou ranní.

Informace o jejím velmi špatném zdravotním stavu obletěla svět jen před pár dny.

Ještě loni v listopadu přitom Franklin vystupovala na charitativním koncertě Eltona Johna.

K jejím nejznámějším songům patří Respect, Baby I Love You, Chain of Fools, I Never Loved a Man (The Way I Loved You), I Say a Little Prayer a mnoho dalších.

Franklin byla dvakrát vdaná a měla čtyři syny. S prvním otěhotněla již ve svých 12 letech. ■