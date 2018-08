Buclatá herečka zparodovala selfíčka Kim Kardashian včetně jednoho nahého. Jak to asi mohlo dopadnout?

Gemma Collins se stylizovala do Kim Kardashian... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Gemma Collins (37) se díky účinkování v pořadech jako The Only Way Is Essex (TOWIE), Celebrity Big Brother nebo Celebs Go Dating stala v Británii celebritou a svou popularitu přiživuje při každé příležitosti. Všímají si jí už i velké značky, tou zatím poslední byla HTC, pro niž fotila kampaň na mobil, v níž parodovala snímky Kim Kardashian.