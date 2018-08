Na prahu osmdesátky vzala do ruky zbraň: Iva Janžurová dostala v novém filmu neobvyklou roli

Iva Janžurová se v nové roli musí naučit střílet. Foto: archiv Cinemart

Před pár dny padla první klapka černé komedie Teroristka, která vypráví o učitelce v důchodu v podání Ivy Janžurové, která se rozhodne zrealizovat to, co nás sice občas napadne, ale hned tu myšlenku zapudíme. Sežene si zbraň a namíří ji na strůjce zla.

„Jako asi každého mě čas od času někdo svou arogancí vytočí tak, že bych ho fakt praštil nebo mu něco zničil. Ale samozřejmě to neudělám. Jako skoro nikdo. Protože tím by v sobě člověk překročil nějakou hranici a ublížil tak nejvíc sám sobě. A protože v poslední době cítím, jak se ta hrubost a arogance přelévá do celospolečenské atmosféry, zkusil jsem domyslet ad absurdum, co by se stalo, kdyby někdo zkusil tu sebeobranu dotáhnout i za cenu případného sebezničení,” vysvětluje volbu tématu režisér Radek Bajgar.

„Scénář jsem psal jednoznačně pro Ivu Janžurovou, bez ní bych do toho asi nešel. To, co ta paní v příběhu zažije, je zároveň tragické a přitom to vypadá srandovně, protože není zvykem, aby si starší paní sháněly pistole. Divák musí jít s ní, všechno jí to věřit, rozumět jí i v situaci, kdy dělá extrémní věci. Komedie by měla být o pravdě a bolesti. A v téhle poloze je prostě Iva Janžurová nedostižná,” dodal Bajgar.

Janžurová se v rámci příprav na svou roli musela naučit střílet. „Přípravy za mě obstarává velmi vlídný štáb. Výtvarnice kostýmů Katarína Hollá, která mě nedávno bravurně oblékla do anglické královny Alžběty II. v Audienci u královny ve Stavovském divadle, teď předala režisérovi náhledy na sto padesát mých možných převleků. Připravují mě opravdu šetrně. I instruktor přes zbraně mi na střelnici vysvětlil rozdíl mezi pistolí a revolverem s decentně utajovanou jistotou, že hází na stěnu hrách,“ smála se herečka.

Natáčení probíhá v okolí Prahy a řeky Berounky. Volbu lokací zdůvodňuje režisér i z čistě praktického hlediska. „Točím tady proto, že tu bydlím a znám to tu a je to tu hezké. A je to dost blízko Prahy na to, aby se dalo natáčení kombinovat se závazky herců v divadlech,“ upřesnil Bajgar.

V dalších rolích snímku nabitého černým humorem a citem pro absurdní situace se představí Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková a Kristina Svarinská. Jako hlavního protihráče Ivy Janžurové diváci uvidí Martina Hofmanna. ■