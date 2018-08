Po 17 letech zůstal sám: Ladislav Štaidl už pár měsíců nežije se svojí dlouholetou partnerkou Míšou

Ladislav Štaidl Michaela Feuereislová

Dlouhých sedmnáct let byla životní partnerkou muzikanta Ladislava Štaidla bývalá zdravotní sestřička Míša. A vypadalo to, že spolu zůstanou až do konce života. Ve společnosti se nikdy moc neobjevovali, takže o jejich soukromí málokdo věděl něco víc.