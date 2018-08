Dcera exministra, který podlehl rakovině, bude hrát v dalším seriálu: A ukáže se i nahoře bez

Pavla Dostálová bude hrát v seriálu Hasičárna Telecí servírku v hospodě. Super.cz

Spolupráci s pánským osazenstvem si brunetka, která si od doby, kdy jsme ji vídali v Lajně, nechala výrazně zkrátit vlasy, pochvaluje. "Užívám si to a baví mě to. Jsou to gentlemani, někdy tedy ostravští gentlemani, takoví rázovití," poznamenala s úsměvem.

Pavla hraje pomocnou servírku v místní hospodě a dozvěděli jsme se, že v seriálu má i vyzývavou scénu. "Opalovala jsem se jednou nahoře bez. Ale nutno dodat, že je to nahoře bez, kdy jsem ležela na břiše a jsou mi vidět jen nahá záda," upřesnila.

"Už jsem nějaké odhalené scény předtím točila, ale nikdy vlastně nebylo nic vidět. Ňadra jsem ještě neodhalila. A naposledy to bylo v nízkonákladovém filmu, který točili kamarádi spíš pro radost a nejde ani do velké sítě kin. Jmenuje se to Pláč svatého Šebestiána, v září to začnou uvádět artová kina. Hraju tam mladou Židovku, která jde do mikve, židovské rituální lázně, proto jsem byla nahá. Ale je to decentní," svěřila.

Od nahoty jsme se vrátili ještě k natáčení v pohostinství. "Zatím jsme scény vyloženě v hospodě netočili, tak nevím, jak to zvládnu. Mám představu, že víc než dvě piva najednou neunesu. Ale kdo ví, třeba mi to půjde, stane se ze mne talentovaná servírka a budu mít aspoň práci, když nebudu mít kšefty jako herečka," smála se Pavla s tím, že nějaké zkušenosti z podobných brigád v kavárnách a barech už má za sebou. ■