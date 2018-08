Mladá zpěvačka Adéla (16) maká nejen na zpěvu, ale dře i na postavě: Mrkněte, jak jí to sluší v bikinách

Zpěvačka Adéla Částková má v bikinách figuru snů. Foto: archiv A. Částkové (7x)

Mladá zpěvačka Adéla Částková (16) nás v první polovině roku překvapila mnoha novinkami. Ať už je to změna image, změna hudebního stylu nebo vystoupení na Staroměstském náměstí v rámci Avon Pochodu. Jednoduše už to není ta malá holka, ale roste, a to i profesně.

A co dělá Adéla přes léto? „Minulé léto jsem vystupovala téměř každý víkend, tak jsem chtěla, aby to letošní bylo opravdu prázdninové, čerpám síly a odpočívám,“ přiznala zpěvačka. My jsme si všimli, že její postava je čím dál tím vymakanější, takže jen o válení u vody to její léto nebude.

„Ano, úplně se neflákám, makám na své postavě, chodím obden do fitka a denně běhám, začalo mě to bavit a cítím se skvěle,“ upřesnila Adéla. No a my můžeme jen kvitovat její zapálení do pohybu, protože její postava je opravdu výstavní.

Na podzim nás Adéla opět překvapí novou písničkou, protože se pustila po úspěšném odstartování Call Out do dalšího songu. „Nový song bude v podobném stylu jako Call Out, ale možná nebudu zpívat sama,“ naznačuje Adéla, že by mohlo jít o duet. ■