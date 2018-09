Britská aristokratka ukázala štíhlou postavu v bikinách. S plavkami jí musel pomoci její doprovod

Lady Victoria Hervey Foto: super.cz/Profimedia

S bílými plavkami měla evidentně trochu potíž, ale naštěstí jí neváhal pomoci její mužský doprovod. Jeho totožnost prozatím zůstává tajemstvím a není ani jasné, jestli se jedná o modelčinu novou známost nebo pouze ochotného kamaráda.

Nedávno se sice Hervey nechala slyšet, že je stále single, nicméně by si nesmírně přála najít otce pro své budoucí potomky. V nedávném rozhovoru totiž přiznala, že díky svému extravagantnímu životu promarnila nejlepší léta a nyní si uvědomila, jak moc by si vlastně přála mít děti. To začala řešit tím, že si nechala zmrazit vajíčka. Snad svého vyvoleného brzy potká a svůj sen si splní. Nebo ho snad už potkala? ■