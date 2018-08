Místo očekávaných holčiček přišli na svět kluci: Čokoládová kráska Abbasová má každé dítě úplně jiné

Lejla už se těší, až si dvojčata za pár dní přiveze domů z porodnice. Michaela Feuereislová

„Abych byla přesná, tak jsem tajně doufala, že to bude páreček, to by bylo opravdu ideální a síly v naší rodině by byly vyrovnané,” usmívá se Lejla a jedním dechem dodává: „Všichni kolem mě včetně partnera byli přesvědčeni, že to budou dvě holky a že budeme mít doma obří babinec.” Abbasová připravovala svého syna Davida na to, že bude mít s největší pravděpodobností samé sestry. „Uklidňovala jsem ho teorií, že to pro něj bude výhodnější, že mu nikdo nebude brát hračky,” uvedla moderátorka, která ale nakonec přivedla na svět syny Tea a Bena. „David byl nejdřív trošku zaražený, ale teď se na bráchy moc těší,” říká Lejla.

Prvorozený syn, kterého má moderátorka s hudebníkem Michaelem Kocábem, překvapuje svými světlými rysy. Roční dcerka Iman je zase celá po tatínkovi, kterým je turecký podnikatel Volkan Kaynak. Nedávno narozená dvojčata jsou prý také každé jiné. „Možná bude Teo podobný Iman a Ben vypadá jako zmenšený Volkan, ale je celý zrzavý,” smála se Lejla Abbasová, která bude mít nejspíš každé dítko úplně jiné. ■