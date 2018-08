Otevřená zpověď o předčasně narozených dvojčatech. Abbasová prožívá nejnáročnější období v životě

Pokud vše půjde podle plánu, měla by si Lejla děti příští týden z porodnice odvézt domů. Michaela Feuereislová

„Musím přiznat, že je to opravdu příšerně náročné. Mám naštěstí zastání u mé mámy a zbytku rodiny, jinak bych to vůbec nezvládala. Doma jsem jen dopoledne a zbytek dne trávím v porodnici,” nechala se slyšet Lejla, se kterou nebylo vůbec snadné domluvit si termín rozhovoru. „Všechno špatné je pro něco dobré. Až budou doma, tak to bude za odměnu. Až přijdou do domácího prostředí, tak to bude naprostá pohoda,” smála se věčná optimistka.

Zakladatelka Nadačního fondu Asante Kenya tušila, že porod dvojčátek proběhne dříve. „Přicházely různé indicie, které naznačovaly, že k tomu dojde dříve. Dvouměsíční předstih jsem ale neočekávala,” přiznala Lejla, která dvojčata rodila pouze rok po narození dcery Iman. Její tělo nebylo ještě na porod dvojčat dostatečně připravené, jistý vliv měl také její vyšší věk.

Novorozenci měli ze začátku problémy s plícemi a museli být umístěni na oddělení s kritickými případy. Zdravotní komplikace se ale rychle vyřešily a nyní jsou na standardním oddělení v inkubátoru.

„Za klukama jezdím opravdu každý den. Doba se změnila, a tak už se na miminka maminky nejezdí dívat jako na akvárko, ale v porodnici je zapojují do péče. Krmím, převlékám, kojím a prostě se o ně starám. Je to hrozně znát, je to skvělé,” libuje si Lejla, která si pochvaluje i mobilní odsávačku mateřského mléka. „Díky tomu můžu doma fungovat a být užitečná. Můžu u toho vařit, hrát si s Davidem, fungovat v rámci domova,” říká Lejla.

S Abbasovou jezdí do porodnice také její partner a otec miminek, turecký podnikatel Volkan Kaynak. „Na toto oddělení můžou rodiče i prarodiče. Děti tam ale nemají přístup,” vysvětluje Lejla. Starší sourozenci David (6) a Iman (1) se tedy na přírůstek do rodiny velmi těší. ■