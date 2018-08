Johnny Depp obvinil bývalku z nechutného činu: Měla mu do postele přichystat fekální pomstu!

Tenhle pár si opravdu nebyl souzený. Profimedia.cz

Rozvod Johnnyho Deppa (55) s herečkou Amber Heard (32) se uskutečnil před rokem a půl, přesto na povrch stále vyplouvají detaily z jejich společného života. Pokud jste si mysleli, že rozchod této temperamentní dvojice už nemohl nabrat divočejších obrátek, jste na omylu. Britský The Mirror totiž uveřejnil článek o tom, jak Depp herečku obvinil z toho, že mu vykonala potřebu rovnou do postele.

Mělo se tak stát v dubnu 2016 poté, co se Depp opozdil na oslavu jejích 30. narozenin. Tento akt podle publikace také vedl k rozvodu, který následoval o měsíc později. Dokonce byl prý důvodem jejich slavné hádky, při které měl Depp hodit telefonem a způsobit Heard modřiny v obličeji. Ta ho následně obvinila z domácího násilí a zbytek příběhu svět dobře zná.

Heard ovšem vše svedla na svého jorkšíra Booa a jeho zdravotní potíže. „Boo má vážné problémy s udržením stolice, nejednalo se o vtip, ale o nevinný čin domácího mazlíčka. Amber se posunula dál a odmítá být nadále spojována s tímto nesmyslem,“ uvedl Mirror vyjádření hereččina mluvčího.

Podle záznamů policie byl však exkrement příliš velký na to, aby byl jeho autorem malý psík. Ať tak či onak, asi je opravdu dobře, že se tihle dva včas rozvedli, nedovedeme si totiž představit, co by ještě mohlo následovat. ■