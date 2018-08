Anorexii překonala díky posilování. Místo kostí teď mladé ženě „trčí“ svaly a šlachy

Emily Brand a její proměna Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nyní dvacetiletá Britka Emily Brand je další z žen, které se veřejně rozhodly promluvit o boji s anorexií. Nemoc se u ní rozvíjela od 11 let, váha 160 cm vysoké dívky postupem času spadla k děsivým 31 kilům.

Nemoc u ní jako u mnoha dalších teenagerek propukla kvůli hloupým poznámkám spolužaček. „Nikdy jsem nebyla tlustá, ale občas si mě dobíraly. Pamatuji si, že holky měly komentáře jako ‚Vsadím se, že si nenahmatáš žebra‘,“ popsala. Do školy proto začala chodit bez snídaně, vynechala i obědy a ani večeři moc nedala. „Ve svých 17 letech jsem jedla jablko denně nebo vůbec nic, vyhladověla jsem. A při tom jsem stále cvičila,“ řekla Daily Mailu. Dopadlo to tak, že pomalu nebyla schopná se udržet na nohou a skončila na vozíčku.

Bylo to štěstí v neštěstí, když při své druhé hospitalizaci kvůli anorexii v nemocnici potkala trenéra bodybuildingu Roba, který, jak věří, jí zachránil život. Sport ji velmi zaujal a on jí přislíbil pomoc. Ale něco za něco. „Řekl, že když nezačnu správně jíst, nebudu úspěšná a on nebude moct být mým koučem.“ A tak začala zvyšovat přísun kalorií a samozřejmě i posilovat. A daří se, v soutěžích se Emily drží na předních příčkách a dle svých slov je nyní nejšťastnější v životě. ■