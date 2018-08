Televizní rosnička poslala fanouškům pozdrav z dovolené: Takhle žhavou ji na obrazovkách neuvidíte

Dovolenou si nejspíš skvěle užívá. Profimedia.cz

Nyní je potěšila fotkami z dovolené v severní Argentině. A jak je u ní zvykem, o holou kůži zde není nouze. Ukázat dokonalé křivky v bikinách pro ni zjevně není problém. Spíš by nás překvapilo, kdyby se ukázala oblečená.

Perez se nejprve stala slavnou díky Instagramu, kde má přes tři milióny sledujících. Poté si jí všimla i média. V jednom z posledních rozhovorů přiznala, co má ráda v ložnici. „Před sexem se vždy najím a baví mě jídlo zapojit i při něm. Sex by měl být tvrdý i něžný, nikdy ne stejný, jinak vás začne nudit,“ nechala se slyšet v živém vysílání argentinského rádia.

Kromě toho v rozhovoru také přiznala, že je single a žádnou vážnou známost si nehledá. „Moje srdce je samo a má se velmi dobře. Mám za sebou pracovně náročné období, takže jsem na muže neměla čas. To jediné, co teď chci, je klid,“ řekla. I když bychom to slavné krásce sebevíc přáli, něco nám říká, že klidu od mužů se jen tak nedočká. ■