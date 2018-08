Loňská Česká Miss zažila na dovolené nepříjemné chvíle: Ocitla se bez kufru i bez střechy nad hlavou

Michaela Habáňová na dovolené v Americe zažila i hodně nepříjemné chvíle. Foto: Instagram M. Habáňové

Všechny komplikace se jí ale naštěstí podařilo vyřešit a na nepříjemné momenty brzy zapomněla. „Pak přišly ty krásné chvilky, které to všechno vymazaly. Děkuji za to, protože vzpomínky jsou to nejcennější, co můžeme mít, protože nám je nikdo nikdy nevezme, tak jako naše sny,“ dodala bývalá královna krásy.

Míša cestovala společně se svým přítelem Matějem a kamarádkou. Také díky nim na tyto prázdniny jen tak nezapomene. „Získala jsem nové zkušenosti, nespočet zážitků, nová přátelství (taky pár nových kousků oblečení, což se projevilo na váze mého kufru po cestě zpět). Podívala jsem se na místa, které jsem viděla jen ve filmu, stála jsem na Times Square, měla piknik v Central Parku, opalovala jsem se na South Beach, byla v Disneylandu, dala si pravý americký hamburger,“ rozepsala se dojatá Habáňová při odletu do své domoviny. ■