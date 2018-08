Chce trumfnout taťku Michala? Monika Štiková shazuje faldy. Ukázala se v kalhotkách z obou stran

Monika Štiková se vyfotila v prádle... Foto: Super.cz/facebook M. Štikové

Popřála mu hodně štěstí a jako žena činu začala dělat vše pro to, aby vypadala přitažlivěji než třicátnice, jež jejím dcerám porodí sourozence. Nejprve na sociální síti provokovala infantilní fotkou s oušky, kterou se snažila přesvědčit okolí i sebe samu, že je strašně moc šťastná.

Druhý den přitvrdila a svlékla se do prádélka! Chtěla tak upozornit na výsledek hubnoucího procesu, do kterého se s vervou sobě vlastní pustila. Nutno podotknout, že opravdu nějaké to kilo dolů shodila. Teď ještě šup do posilovny a zbavit se i faldíků.

Nebo možná postačí, když si vypomůže nějakým grafickým programem tak jako v době, kdy nafotila až příliš dokonalé akty.

Monika, která řádila jako černá ruka v reality show Štiky, podle svých slov randí s mladším hokejistou, který působí v Německu. Společnými snímky se ale zatím veřejně nepochlubila. Možná až si bude konečně připadat jako štíhlá mladice, nebude mít důvod nesmělého přítele schovávat.

Obzvlášť, když její stále ještě právoplatný manžel Michal partnerku ukázal, a navíc ji ještě oplodnil. ■