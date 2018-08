Snoubenka statného hollywoodského samce vyrazila do společnosti a ukázala nekonečně dlouhé nohy

Rosie Huntington-Whiteley na akci luxusní značky. Foto: super.cz/Profimedia

Krásná modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley (31) porodila syna Jacka teprve v červnu loňského roku, ale jak je známo, na její postavě se těhotenství nijak nepodepsalo. Snoubenka hollywoodského samce Jasona Stathama (51) má sice jako matka napilno, ale občas si i ona vyrazí do společnosti, aby zbytek světa mohl Stathamovi tiše závidět.

Na akci luxusní automobilové značky v New Yorku dorazila v šatech, ve kterých ji opravdu nešlo přehlédnout. Zahalena do saténového kousku od Christophera Kanea vypadala bývalá modelka Victoria´s Secret božsky. Vysoký rozparek navíc odhaloval její dlouhé nohy, které sahají snad až do nebe.

Kromě toho, že je poměrně čerstvou maminkou, stihla Rosie nedávno uveřejnit vlastní beauty web Rose Inc., kde se dozvíte snad všechno o kráse a kosmetice, na co si vzpomenete. Je vidět, že Rosie se opravdu nenudí.