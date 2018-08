Rybář Jakub Vágner trpí bolestmi jako zvíře: Jeho milovaná Eliška ho ale utěšovat nemůže

Jakub Vágner zažívá muka a je na to úplně sám. Foto: Super.cz/ Instagram J. Vágnera

„No stáří a všechny mé expedice se hlásí ke slovu. Osmička je venku a konečně jsem viděl tak trošku jiný peán. Byl to super zážitek,“ postěžoval si rybář na Instagramu po bolestivém zákroku a dodal, že to největší utrpení teprve následovalo: "Nejlepší je to tak 3/4 hodiny po."

Přestože Jakub díky cestování v divočině není žádná padavka, tento zážitek ho pořádně rozhodil. Jedinou útěchou by mu byla jeho láska Eliška Bučková (29), ta však momentálně tráví dovolenou v Řecku, a tak mu jeho bolístku pofoukat nemůže. ■