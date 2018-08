Tady byl ještě střízlivý: Roman Šebrle před aférkou se sekretářkou žertoval, že používá stejný make-up jako Rey Koranteng

Roman Šebrle nám před svým skandálem vyprávěl o opalování. Super.cz

A o čem že jsme si to povídali, než se pustil do tanečních a dalších akcí? O barvě jeho pleti, se kterou měly maskérky na Primě docela problém. S Evou Perkausovou (24) už vypadají skoro jako dvojice z Novy Rey Koranteng (44) a Lucie Borhyová (40). "Však si taky na té druhé televizi museli na mě půjčit líčidla," prohlásil Roman.

"Ne, to je legrace, ale kdo ví, jak to bude koncem léta. Faktem je, že maskérky opravdu musejí hledat, aby mě mohly nalíčit. Za ty čtyři roky už jsou ale, myslím, zvyklé. Já to fakt nedělám schválně. Já se dokonce sluníčka straním, ale jakmile vylezu ven, do moře, nebo na golfové hřiště, okamžitě se to na mě nalepí a jsem černý," dodal. V plánu má Roman ještě další dovolenou v Itálii, kam chce vyrazit s dětmi. Je to ale v září, tak snad už v tu dobu bude u něj doma všechno v pohodě. ■