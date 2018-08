Počká si až na sedmdesátiny: Proč Bolek Polívka (69) letošní narozeniny neslavil?

Bolek Polívka Super.cz

S Bolkem jsme si povídali na natáčení seriálu Hasičárna Telecí, který bude uvádět internetová televize Stream.cz, a v němž hraje šéfa dobrovolného hasičského sboru. "Jsem taky čestný hasič, stejně jako Vladimír (Polívkův syn - pozn.), v Olšanech. Ale nikdy jsem nic nehasil, kromě několika osobních požárů. Jen se účastním různých akcí," vysvětlil nám Polívka.

Natáčení ve vedru není nic moc příjemného. "Spousta scén se odehrává třeba uprostřed polí, máme deštníky, které vydáváme za slunečníky, ovíváme se vším, co je po ruce. Ale já se narodil v červenci, takže jsem pro takové počasí zrozený a snáším to docela dobře," svěřil Polívka, který je v jednom kole.

"S mým divadlem jsme měli letní scénu, ještě dělám Shakespearovské slavnosti, točím ještě kromě Hasičárny film s Tomášem Vorlem a k tomu mám natáčet něco dalšího ve Zlíně," vypočítal, že se nezastaví. A to natolik, že nebyl čas ani na oslavu zmíněných červencových narozenin.

"O narozeninách jsem to neroztočil, ale protočil jsem je. Ten den jsem zrovna měnil lokace, jel jsem odsud od Kolína k Plzni za Vorlem. Na oslavu nebyl čas, točilo se zase do noci. Jenom za mnou přijela Marcelka s dětmi, tak jsme si zašli na večeři. Ale příští rok si to vynahradím a oslavím to dvojnásob," ujistil nás. A vzhledem k tomu, že půjde o kulatiny, myslíme si, že spíše ještě vícenásobně. ■