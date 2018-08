Ani objemné poprsí ji v poklusu nezpomalí. Pěkně tvarovaná moderátorka vyznává aktivní dovolenou

Vnadná moderátorka tráví léto aktivně. Foto: archiv B. Hlaváčkové

„Jsou to takové moje vášně – hory, jezera a prkno pod nohama. Na klasický surf se teprve chystám, teď brázdím jezera na paddleboardu,” říká Bára, která se vydala na road tour po Bavorsku a Rakousku a objela hned několik míst. „Úplně poprvé jsem byla třeba u Tegernsee a určitě se tam vrátím. A v Rakousku jsme si zase uprostřed léta užili i sníh, vyškrábali jsme se na Stubaiský ledovec, který má 3300 metrů.“

Bára jezdí do hor a k jezerům pravidelně se svým bráchou. Stejně jako ona totiž nemá rád extrémní pařáky. „Už jsme z těch našich cest k jezerům asi udělali tradici. Moc si to užíváme. Jediný, kdy brácha nadává, jsou chvilky, kdy mě musí fotit. To já nemusím, on se fotí nerad,“ směje se moderátorka.

I když všude naběhala desítky kilometrů, byly chvíle, kdy i poseděla. Relax zvládla na vrcholcích hor nebo na prkně na jezerech nebo u nás na Slapech. ■