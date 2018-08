Pět let po svatbě je konečně těhotná: Marta Ondráčková ukázala rostoucí bříško při natáčení seriálu

Marta ukázala bříško při natáčení milostné scény. Foto: Stream.cz

Moc aktivní není ani na sociální síti, i když si založila blog Šťastně vdaná. A teď je šťastná dvojnásobně. Vyšlo to najevo, když přijela natáčet nový seriál internetové televize Stream.cz Hasičárna Telecí. Marta je totiž v pátém měsíci těhotenství. Přesto si při natáčení střihla milostnou scénu s nejmladším seriálovým členem hasičského sboru, kterého hraje Filip Březina.

„Sice jsem v pátém měsíci, ale vůbec se na to necítím. Bříško zatím vypadá, jakože jsem se hodně najedla. A po prvních měsících, které byly hodně náročné a vlastně jsem je proležela, mám spoustu energie. Denně cvičím jógu, pracuju a v práci budu pokračovat, dokud mi to můj stav dovolí. Jen oblíbené džíny už nezapnu,“ svěřila Marta.

„Na miminko se oba moc těšíme, takže už probíhají pozvolné přípravy. Zatím si užívám pomalé láskyplné sžívání a první šťouchance. Mám spoustu otázek a dojmů, o které se chci podělit, což se nejspíš promítne do mého blogu Šťastně vdaná. Zatím píšu jen o humorech a příjemnostech manželských, tak uvidíme. Pro mě je nadhled v manželství hodně důležitý. Ale to neznamená, že to občas není pěkný záhul. V těhotenství to platí stejně. Zkrátka, materiálu je požehnaně. Snad mi ten humor vydrží i po porodu,“ uzavřela. ■