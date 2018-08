Bowling se občas zvrtne... (ilustrační foto) Profimedia.cz

Pro někoho může být bowling příliš nudnou aktivitou. Samotné shazování kuželek nepředstavuje dostatek adrenalinu. Když se ovšem někdo rozhodne zpestřit pravidla, nemusí to dopadnout dobře.

Záměrem bylo nejspíš hodit kouli pod mužem, který udělal stojku. Akce se ale nezdařila a on to schytal do hlavy.

Takhle se bowling přece nehraje!

