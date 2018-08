Monika Štiková si hraje na puberťačku. Foto: facebook M. Štikové

Miminko čeká jeho čtyřiatřicetiletá přítelkyně Bára. Kdo čekal, že Monika bude na manžela dštít síru a spustí vlnu urážek, ten se hluboce mýlil. Blonďatá fúrie z reality show Štiky je natolik vyklidněná, až to bije do očí.

Na sociální síti zveřejnila infantilní snímek s oušky a srdíčky se stručným vzkazem: „Jsem prostě šťastná.“

Jako kdyby chtěla hned po zveřejnění informace o otcovství svého muže dát najevo, jak ji vůbec nic nemůže rozházet. Ona sama má výrazně mladšího přítele, který hraje hokej v Německu. Snímky s dvacetiletým mladíčkem se ovšem veřejně zatím nepochlubila.

Pod Moničiným příspěvkem se našly i posměšné komentáře. „Nene, skoro padesátka. Takhle se fotí moje třináctiletá dcera a její kámošky, umřu,“ smála se Monice jedna z přispěvatelek.

„Celá vaše rodina na vás hodila bobek. Michalova krásná a mladá přítelkyně čeká miminko, takže vám to štěstí, které tolik prezentujete, vůbec nevěřím,“ přidala se další. To si ale Monika nenechala líbit a dál demonstrovala své štěstí.

„Já mu to ze srdce přeji. Já jsem úplně šťastná, jen to pořád někam necpu. Chceme s přítelem klid a soukromí,“ zůstala nad věcí Monika. Tak uvidíme, co bude říkat, až se to malé narodí. Quentinek bude mít aspoň malého strejdu. ■