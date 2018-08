Tady bydlí Ewa Farna: Mrkněte, jak vypadá její hnízdečko lásky

Tady bydlí Ewa Farna s manželem. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Profimedia.cz

Zpěvačka Ewa Farna (25) se v šoubyznysu pohybuje už od třinácti let. A pořád je velmi úspěšná. Jednou ale určitě zatouží po miminku, a tak už myslí i na to, kde by v budoucnu vychovávala své děti.