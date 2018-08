Tohle už je na hraně zákona: Hrdina Fantoma opery si našel o 30 let mladší přítelkyni, občanku má ještě čerstvou

Bohuš Matuš chodí už tři měsíce s patnáctiletou dívkou. Super.cz

Po měsíční pauze ve zkoušení jsme na oprašovačce muzikálu Fantom opery vyzpovídali zpěváka Bohuše Matuše (45), který si v něm opět zahraje milovníka Raoula. Před pár měsíci nám totiž představil novou mladinkou přítelkyni, tak jsme byli zvědaví, jak mu to s ní klape a co na to, že chodí s teprve patnáctiletou slečnou, říkají její rodiče.

"Tehdy jsem zpíval na benefici v Hybernii a najednou přišla taková krásná holčička a začala mi tvrdit, že jsem nejhezčí a nejlepší zpěvák. Nejdřív jsem si říkal, jestli nemá něco s očima nebo to nemá v hlavě v pořádku," smál se Bohuš. "S Lucinkou jsem tři měsíce a je mi zase strašně hezky," svěřil zpěvák, který na tom byl po rozchodu s expřítelkyní Nikolou, s níž prožil osm let, psychicky hodně špatně. Teď už se mu prý ale stýská jen po fence Julince, kterou si Nikola odvedla.

Mezi Bohušem a jeho novou láskou, která dostala občanku teprve v květnu, je ještě větší věkový rozdíl, než to bylo u Nikoly, které už je pětadvacet. Zpěvák se totiž chystá na oslavu už pětačtyřicátých narozenin. "No, za pět let jí bude dvacet," snažil se informaci rozmělnit Bohuš. "Já jí opravdu od začátku říkal, že jsem starý kozel, ať si najde někoho jiného, ale ona nechce. A já jsem šťastný, když cítím, že mě má někdo rád a od ní to cítím," řekl Super.cz.

Nás zajímalo, jak na dceřin vztah s mužem, který by mohl být jejím otcem, reagovali Lucčini rodiče. "Jsou úžasní. Maminka hodně chodí na muzikály a má mě ráda. Říká, že mě milují všichni. Jsem rád, že mám přítelkyni, jejíž maminka ke mně má hezký vztah. Nikolčina maminka mě nenáviděla. A už se těším, až se všichni přijdou podívat, jak budu hrát ve Fantomovi. Mají rádi i Mariana Vojtka, který hraje hlavní roli, takže si to určitě užijí," dodal Bohuš, že kompletní rodinku jeho nové partnerky tedy uvidíme 14. září v GoJa Music Hall, kde bude mít Fantom opery obnovenou premiéru. ■