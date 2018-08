Po smrti nejbližších prožívá další trápení: Do Venduly Pizingerové se navezli kvůli o 16 let mladšímu manželovi

Vendula Pizingerová je s manželem mladším o 16 let šťastná. Super.cz

Prezidentku nadace Kapka naděje Vendulu Pizingerovou (46) už těžko něco rozhodí. To, čím musela projít, by vydalo na román, od smrti malé dcerky až po sebevraždu manžela Karla Svobody (✝68). Působí jako silná žena, ale přesto se jí ještě dokáže něco dotknout. A nejde jen o osudy onkologicky nemocných dětí, jimž v rámci své nadace pomáhá.

Na tohle téma jsme si s Vendulou povídali na koncertě Dance Divas, který pořádal její blízký kamarád a spolupracovník Janis Sidovský. Na jejím Instagramu jsme si totiž všimli jejího rozhořčení kvůli článku, kde rozebírali věkový rozdíl mezi ní a současným manželem Pepou dost nevhodným způsobem. Ve stylu, že už těžko bude zdolávat přechody hor, až bude sama po přechodu.

"To je o tom, že některá média postupují úplně stejně jako naši politici. Je to negativní a ošklivý a nutí lidem tenhle názor. Já si myslím, že se lidé mají na svět a na život dívat úplně jinak. Není to o tom, že máte mladšího partnera, ale o tom, jaký máte názor na život. To, že vám někdo nutí přechod, tak ten přijde, ale my ho oddalujeme. Je to ošklivé a kouká z toho závist. Já jsem spokojená a nikdo tu moji bublinu asi nemůže narušit," uzavřela rozhořčená Vendula. ■