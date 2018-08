Tlouštík z Ohnivýho kuřete těžko zhubne: Norbert Lichý si rozdrtil patu a už nikdy nebude pořádně chodit

Norbert Lichý bude hrát v novém seriálu Hasičárna Telecí. Super.cz

Jak název napovídá, seriál se odehrává v prostředí dobrovolných hasičů na vesnici. Lichý hraje hostinského, který je ale také hasičem. "Jedna profese je posláním, druhá povoláním. Jsem jedním ze starších členů hasičské jednotky, vypadám velmi sympaticky, ale ukáže se, že rozkrádám, tedy moje postava, majetek hasičského sboru," prozradil nám dopředu z děje.

Pokud jde o natáčení hasičských zásahů, také jej v záběrech uvidíme, ale fyzické výkony podávat nemusel. "Hasičský útok jsme sice dělali, ale já mám to štěstí, že jsem strojník. Je tam taková pumpa ze staré Avie a můj úkol je jenom našroubovat jednu hadici," vysvětlil.

Dříve prý míval fyzičku slušnou. Jako malý kluk dělal sprint, později na střední škole hrával fotbal. "Potom jsme jako herci tančili a šermovali, takže asi do třiceti let to šlo," svěřil. "Pak jsem tu kondičku ztratil a zjistil jsem, že herectví je spíš sedavé zaměstnání. Nejsem muzikálový herec, takže sebou nemusím mrskat, ale spíš intelektuálně zaujmout. Cvičím mozek místo těla," dodal.

"Navíc jsem po úraze. Při oslavě svých padesátin jsem si roztříštil patu, když jsem stoupnul do prázdna ze čtyřiceticentimetrového praktikáblu. Roztříštilo se to na devět částí, měl jsem tam devět šroubů, teď už mám jen čtyři a takovou dlahu. Už nikdy nebudu dobře chodit. Ale ztloustnul jsem už mezitím. Takže to není úplně vina toho úrazu. Prostě to nějak vzniklo," uzavřel. ■