Smutnou Heidi Janků rozveselila vlastní květina. Svůj mečík dostala i Iveta Bartošová!

Heidi Janků dostala kosatec, který nese její jméno. Foto: Jaroslav Hauer

Málokomu se poštěstí mít květinu s vlastním jménem, Heidi Janků (55) se to ale podařilo. Na unikátní výstavě mečíků si zpěvačka vybrala svůj vlastní, který pak následně i pokřtila.

„Moc si vážím toho, že mám svůj vlastní mečík, je krásný a jsem o to raději, že jsem si ho v té záplavě rozmanitých druhů sama mohla vybrat. Moc se mi ta akce líbí, je to hezký nápad,“ řekla dojatá Heidi a dodala: „Pěstovat kosatec na zahradě ale nebudu. Přiznám se, a to bez mučení, že jsem špatný zahradník. Takže tuhle radost přenechám těm zkušeným, a pak se na svůj mečík přijedu moc ráda podívat.”

Zpěvačka měla přijet na výstavu už vloni se svým manželem Ivo Pavlíkem. Ten se však akce už bohužel nedočkal a jen pouhý den před jejím konáním navždy odešel. Proto organizátoři křest květin odložili. Jak se ale říká, i tu největší bolest zahojí jen čas, a i když svou osudovou lásku Heidi nosí stále v srdci, z nejhoršího už je venku.

A nejen květina jí vykouzlila úsměv na tváři. Na akci totiž dorazila se svým devítiměsíčním psím společníkem. „Eda je úžasný pes, rád cestuje. Jen je v pubertě, takže je více než živej. Ale je to miláček,” prozradila Heidi Janků, která léto tráví v Čechách.

Svůj mečík dostala “in memoriam” také zpěvačka Iveta Bartošová (✝48). Vybrat a pokřtít ho přijela mladá umělkyně Kamila Hübsch, která kromě svých písniček zpívá právě Ivetiny hity. ■