Loňská královna krásy Habáňová je zamilovaná až po uši: Takhle cukrovala s přítelem v New Yorku

Michaela Habáňová s přítelem Matějem v New Yorku Foto: Instagram M. Habáňové

Missí nemoc bývalou královnu krásy Michaelu Habáňovou (22) nepostihla. Zatímco většina předchůdkyň během kralování o vztah přišla, ten její stále kvete. Důkazem je fotka, na níž se Míša se svým partnerem Matějem vášnivě líbá v New Yorku. Tam společně tráví romantické chvíle už celý týden.

Modelka zkrátka září štěstím a vzájemná láska z těchto dvou hrdliček doslova prýští. „Začal nosit cardigan, i když tvrdil, že nikdy nebude. Říkal, že nebude pít pivo. Začal, aby to se mnou asi vydržel. Říkal, že do New Yorku nikdy nepojede a dívejte, i tu nejvíc klišé fotku na Times Square máme,“ tetelila se blahem Habáňová.

V Americe pobývá česká kráska už od července. Nejprve navštívila slunnou Floridu, kde si užívala místní pláže, a poté se přesunula rovnou do New Yorku. Zda bude v cestě za velkou louží pokračovat dál, nebo jde o poslední zastávku, však neprozradila.