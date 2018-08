Návrhářka hlubokých výstřihů, Natali Ruden, chystá na září překvapení s mistry světa v tanci

Natali Ruden (48), známá módní návrhářka předních českých celebrit, připravuje na září překvapení ve velkém stylu. Svěřila se nám, že miluje tanec, a tak připravila jedinečnou kombinaci luxusních modelů, kterou diváci uvidí exkluzivně na akci NINE. Doprovod jí totiž budou dělat mistři světa ve standardních a latinskoamerických tancích.

Natali celou přehlídku pojmenovala Alter Ego a zároveň dodává, že modely budou k vidění pouze jednou, a to právě zde, poprvé i naposledy, ve Foru Karlín na krásném tanečním eventu s názvem NINE, který se uskuteční 14. září 2018. Celá akce se koná v rámci nejprestižnější taneční události v ČR - Prague Open Dance Festivalu, kterou pořádá taneční studio COOL DANCE.

Dmitry Zharkov

FOTO: Cool Dance

Zároveň s módní přehlídkou vystoupí 9 mistrů světa a Evropy ve standardních a latinskoamerických tancích. Jelikož bude propojení Natali s tanečním světem premiérou, tak sama přiznává, že by právě tato událost mohla být inspirací i pro její další exkluzivní kolekci!

Celý večer bude otevřen veřejnosti, a i Vy se tak můžete podívat, jaké jedinečné show si taneční páry připravily. Těšit se můžete na romantický waltz, temperamentní tango nebo žhavé latinské rytmy. Můžete tak obdivovat nejen módní kousky z dílny Natali Ruden, ale i krásné elegantní róby standardních párů, nebo o něco kratší a divočejší šatičky párů tancujících latinu.



Goffredo

FOTO: Cool Dance

Fashion show bude uvádět moderátorská dvojice Dana Morávková (47) a Roman Vojtek (46). Oba mohou při pohledu na taneční páry společně zavzpomínat na své taneční tréninky, když se právě oni sami každý týden připravovali na živé přenosy ve StarDance.

Jestli se dočkáme velkých výstřihů i u těchto modelů, nám Natali neprozradila, na to si budeme muset počkat až do září. Nicméně móda a tanec nebude jediný program večera NINE. Celý program naleznete na stránkách festivalu.

Natali Ruden

FOTO: Cool Dance

I vy můžete vidět módní přehlídku a skvělá taneční vystoupení. NINE se bude konat 14. září v krásných prostorech Fora Karlín a v předprodeji bude možné zakoupit vstupenky i přímo k parketu.

■