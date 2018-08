Modelka, která se narodila jako kluk, chce jako andílek předvádět spodní prádlo. Promluvila o tom v Praze

Loiza Lamers Super.cz

Na svět přišla v těle chlapce, ale to jí nezabránilo stát se dívkou, kterou se skutečně cítí být. Loiza Lamers si v životě plní sny. Před třemi lety zvítězila v nizozemské verzi reality show Next Top Model. To bylo pouhé dva roky poté, co podstoupila chirurgickou změnu pohlaví z muže na ženu. Po svém úspěchu v soutěži získává coby modelka jednu lukrativní zakázku za druhou.

Loni se Loiza spolu s Benjaminem Melzerem stali prvními transgender modely pózujícími zcela bez oděvu pro kampaň PETA se sloganem „Radši donaha než do kožichu“. Už rok předtím se společně objevili v kampani Dieselu.

„Jsem skutečně šťastná. Mohu dělat to, co mám ráda, miluji svou práci. Dostala jsem se do pozice vzoru. Ze začátku to pro mě bylo těžké, pak jsem si ale uvědomila, že díky tomu mám hlas a mohu mluvit za lidi, kteří nemají možnost se otevřeně vyjadřovat. Díky tomu cítím velkou pokoru,” uvedla Loiza v exkluzivním rozhovoru pro Super.cz.

Lamers se netají velkými sny. Touží se jednou stát jednou z modelek během velkolepé show spodního prádla Victoria’s Secret a kráčet v roli andílka vedle kolegyň Adriany Limy či Elsy Hosk.

„Každá holka o tom sní, já vím. Je to klasika. To je asi můj sen, ale existuje mnoho dalších věcí, které bych ráda dělala. Ale je pravda, že jednou bych byla ráda součástí show Victoria’s Secret a to nejen proto, že je to cool, ale byla bych první transgender modelkou. To by mohlo pomoct rozšířit celou myšlenku mnohem rychleji, než se tomu děje doposud. Byl by to nejen můj osobní úspěch, ale také úspěch celé komunity. Můj hlas by byl hlasitější, kdybych byla součástí této akce. Samozřejmě, že je to trošku rozmařilé,” směje se sympatická blondýnka.

Díky své popularitě se Loiza snaží přinést změnu postojů společnosti vůči trans lidem, dosáhnout přijetí a respektu. I z toho důvodu šla nizozemská transgender modelka během uplynulého víkendu v čele průvodu hrdosti v roli maršála Prague Pride 2018. ■