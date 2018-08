U toho musíte být! Herec Roman Vojtek bude v září v obklopení krásných tanečnic na Prague Open Dance

Roman Vojtek (46), herec a vítěz první řady televizního pořadu StarDance, zase přičichne k tanci.

Už v září se ocitne v obklopení krásných tanečnic na nejprestižnější taneční události v ČR – Prague Open Dance Festivalu , kterou pořádá taneční studio COOL DANCE. Roman bude moderovat zahajovací večer celé akce, který nese název NINE a proběhne 14. září.

Hlavní náplní večera budou vystoupení devíti mistrů světa a Evropy ve standardních a latinskoamerických tancích, (a nejen) Roman se tak ocitne mezi devíti krásnými tanečnicemi, které se opravdu umí hýbat.

Celý večer bude otevřen veřejnosti, a i Vy se tak můžete podívat, jaké jedinečné show si taneční páry připravily. Těšit se můžete na romantický waltz, temperamentní tango nebo žhavé latinské rytmy. Ženská část publika zajisté ocení nádherné a luxusní šaty tanečnic, mnohdy zdobené tisíci broušenými kameny, a pro pány nebudou chybět hluboké dekolty a odvážné délky kostýmů. Roman to tak nebude mít vůbec lehké, ale věříme, že to jako profesionál zvládne na jedničku.

Mistři světa - Gabriele Goffredo & Anna Matus

FOTO: Cool Dance

Roman nebude na celé moderování sám. Jeho partnerkou bude herečka a hvězda StarDance Dana Morávková (47). Určitě tak společně zavzpomínají na své taneční tréninky, když se právě oni sami každý týden připravovali na živé přenosy ve StarDance.

Natali Ruden

FOTO: Cool Dance

Celý večer NINE bude mimo taneční vystoupení obohacen o jedinečnou módní přehlídku Natali Ruden (48) s názvem Alter Ego. Jestli se dočkáme velkých výstřihů i u těchto modelů, tak na to si budeme muset počkat do září. Celý program naleznete na stránkách festivalu.