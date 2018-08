Hvězda televizních seriálů, Dana Morávková, bude v září v obklopení sexy tanečníků na Prague Open Dance

Dana Morávková (47), úspěšná herečka, která se věnuje natáčení nových dílů Ordinace v růžové zahradě, bude mít v září neobvyklý program.

I přestože má celoročně velmi nabitý kalendář, kývla na moderování nejprestižnější taneční události v ČR - Prague Open Dance Festivalu, kterou pořádá taneční studio COOL DANCE. Dana bude moderovat zahajovací večer celé akce, který nese název NINE a proběhne 14. září.

Hlavní náplní večera budou vystoupení devíti mistrů světa a Evropy ve standardních a latinskoamerických tancích (a nejen) Dana se tak ocitne mezi devíti vypracovanými sexy tanečníky z celého světa.

Celý večer bude otevřen veřejnosti a i Vy se tak můžete podívat, jaké jedinečné show si taneční páry připravily. Těšit se můžete na romantický waltz, temperamentní tango nebo žhavé latinské rytmy. Charismatičtí tanečníci s vypracovanými těly uchvátí nejednu divačku v sále. Ani Dana to nebude mít lehké, ačkoliv ze StarDance by na sexappeal a žhavou taneční atmosféru měla být zvyklá.

Dana nebude na celé moderování sama. Jejím partnerem bude herec a vítěz první řady StarDance Roman Vojtek (46). Určitě tak společně zavzpomínají na své taneční tréninky, když se právě oni sami každý týden připravovali na živé přenosy ve StarDance. Na Romanovi tak bude ocenit něžnější polovičky z tanečních párů.

Zharkov

FOTO: Cool Dance

Celý večer NINE bude mimo taneční vystoupení obohacen o jedinečnou módní přehlídku Natali Ruden (48) s názvem Alter Ego. Jestli se dočkáme velkých výstřihů i u těchto modelů, tak na to si budeme muset počkat do září. Celý program naleznete na stránkách festivalu.

I vy můžete vidět skvělá taneční vystoupení. NINE se bude konat 14. září v krásných prostorech Fora Karlín a v předprodeji bude možné zakoupit vstupenky i přímo k parketu.

Zažijte jedinečnou taneční atmosféru jako ve StarDance. ■