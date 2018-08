Štikovi se rozrostou: Budete v šoku, dítě totiž nečeká Ornella ani Charlotte!

Michal Štika čeká dítě s partnerkou Bárou. Foto: facebook M. Štiky

Tak to je gól. Rodinka Štikových, která bavila celý národ nejen svojí reality show, se rozroste o dalšího člena. Dítě ovšem nečekají Ornella Koktová (25) ani její sestra Charlotte Štiková (22), i když by to bylo vzhledem k jejich věku nejpravděpodobnější.