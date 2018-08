České vedro jí nestačilo: Kamila Nývltová vystavuje své vymakané tělo a břišáky jako kámen v horkém Egyptě

Kamila Nývltová se opaluje v Egyptě. Foto: archiv K. Nývltové

Sotva v Česku klesla rtuť teploměru o trochu níž, začala se asi Kamila Nývltová (29) klepat zimou. "Má se ochladit, tak letíme do tepla," svěřila Kamila, když před víkendem, kdy se v pátek udělalo osvěžujících 21 stupňů, odletěla s celou rodinou do Egypta.

Tedy popravdě to zase taková rychlovka a super last minute nebyly. Rodinka Nývltových totiž létá do Egypta v srpnu pravidelně. A v poslední době už stále do stejného hotelu v Marsa Alam, kde jim vyhovuje servis i moře, kde se dá šnorchlovat.

Momentálně panuje v Egyptě počasí s jen o maličko vyššími teplotami než ve vyprahlé České republice. Celý týden budou mít Nývltovi okolo pětatřiceti stupňů. U moře se to dá ovšem snášet o něco lépe a Kamila se aspoň krásně opálí. Už teď má své dokonalé tělíčko zpevněné sportem v bikinách krásně hnědé, jak se můžete přesvědčit v naší fotogalerii. ■