Tady mají dámy ještě šanci: Sámer Issa je volný a na tu pravou stále čeká

Sámer Issa oslavil 33. narozeniny. Michaela Feuereislová

Rok se s rokem sešel a Sámer Issa (33) opět oslavil své další narozeniny s velkou slávou. Do klubu za ním dorazila spousta přátel, které zpěvák potěšil koncertním vystoupením. Přesto se zdálo, že minulé ročníky proběhly o poznání bouřlivěji. „Vždycky jsem byl zvyklej, že jsem hned na zvukovce do sebe klopil nějaké drinky. Tentokrát nic takového není,“ prozradil finalista první řady SuperStar.

Zatímco dřív slavný pařmen obrážel jeden večírek za druhým, dnes se na veřejnosti ukazuje jen velmi zřídka. „Byl jsem všude za každou cenu, protože jsem chtěl být vidět. Teď už to pro mě není priorita v rámci mojí práce,“ svěřil Super.cz zpěvák.

Skoro to vypadá, jako by se někdejší bouřlivák plánoval usadit a založit rodinu. Ale chyba lávky! „Zatím se na to necítím. U nás chlapů není priorita mít ve třiceti děti. Můžu být dobrej táta třeba i v 38 letech. Nejdřív se chci v kariéře ještě někam dostat. Až si vybuduju nějaký místo, tak potom můžu řešit rodinu,“ vysvětloval Sámer.

Přestože ale slavný hezoun nemá o fanynky nouzi, je už delší dobu single. „Vztah nemám žádný a nějak jsem to nikdy neřešil. Měl jsem dlouholetý vztah čtyři roky a bylo to fajn, ale většina těch partnerek nebyla nadšená z toho, že moje práce je na prvním místě,“ uzavřel muzikant. ■