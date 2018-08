Z rolí princů v pohádkách se už vymanil: Filip Blažek si pro změnu zahraje zkrachovalého právníka

Filip Blažek v seriálu Krejzovi žije ve velké rodině. TV Prima

V seriálové novince Krejzovi se Filip Blažek (44) už brzy představí jako zkrachovalý právník Ondřej, který se nešťastným způsobem dostane do dluhů. Kvůli nim pak opouští život v luxusu a s celou rodinou se odstěhuje do domu svých rodičů.

Těžká životní situace má ale nakonec pozitivní důsledek. „Jeho rodina drží neustále pohromadě. To je až dojemný. S Bárou má dvě děti a právě syn ty jeho nezdary komentuje naprosto skvělým a suchým humorem. To se mi líbí,“ komentoval herec, který hrál v minulosti často v pohádkách, vývoj děje.

Díky natáčení tak Filip Blažek přišel k nové rodince v čele s Markétou Plánkovou (40) coby ženou Bárou. „Nikdy jsme se před kamerou nepotkali, tak jsem nevěděl, co čekat. Musím ale říct, že jsme si hned po prvním setkání padli do oka. Cítím, že nám je spolu herecky dobře. Baví mě to, Markéta je profík a moc milý člověk,“ chválí svou nově získanou ženu.

V reálném životě herec žije se svou partnerkou Jolanou a dvěma dcerami Johanou a Filipou. Život jeho postavy ve velké rodině se mu ale během natáčení zalíbil. „Když o tom teď přemýšlím, tak bych si třeba tak žít přál, a ještě kdyby ten dům byl plný dětí… Dovedu si představit, že bych byl takový ten ,kmotrʽ,“ přiznal představitel právníka Ondřeje. ■